Thoai-Linh LAM

 PAIE

Suivi des contrats de travail: rédaction des contrats de travail, des avenants

Etablissement des DPAE – DADSU- DMMO

Gestion de la paie: saisie, suivi, contrôle des éléments variables préalables à l'établissement des bulletins de paie

Calcul des Soldes de tout compte – édition et envoi - établissement des Attestations de salaire - suivi des Remboursements IJSS

Actualiser le paramétrage des systèmes de traitement des données comptables: taux des cotisations sociales

Réalisation des déclarations des charges sociales et fiscales

Déclarations mensuelles, trimestrielles, annuelles des organismes sociaux (Urssaf - Retraites cadre et non cadre - Prévoyance/Santé )

Suivi des présences mensuelles, des congés payés, des arrêts de travail, RTT, des absences maladie

Préparation des tickets restaurants et gestion du stock mensuel

Traitement des réclamations et des demandes de renseignements (mail, téléphone, RDV)



 ADMINISTRATIF - Gestion / Suivi des contrats prestataires de service

- Règlements de litiges

- Réalisation du cahier de procédures

- Traitement du courrier

- Achat de fournitures papeterie et de consommables informatiques

- Suivi du planning du personnel: organisation de déplacements, hébergement

- Réservation de salles de réunion

- Accueil téléphonique bilingue anglais



 GESTION - Gestion des commandes/ Suivi des ordres de service: demande de devis

- Rapprochements de bons de commandes et de factures

- Saisie, vérification de factures

- Edition de quittances, de reçus



 BUREAUTIQUE - Word – Excel – Outlook – Internet – Thetrawin – Ciel Paye - Pégase



 LANGUES - Anglais courant – Allemand courant



Mes compétences :

COMMERCE

Droit du travail

LEA

Paie