Thoby LAURENT

Adjoint de Direction à l'Institut Supérieur de Formation Charles Péguy (Tours), qui forme les professeurs des écoles et personnes, chefs d'établissement de l'Enseignement Catholique des Régions Centre et Poitou-Charentes, je suis responsable des Master 1, Formateur en formation continue et initiale, et gestionnaire pédagogique et technique de la plateforme de formation à distance.



Après une reprise d'études en septembre 2012 à l'université de Poitiers, j'ai obtenu un Master 2 Ingénierie des Médias de l'éducation, Parcours Concepteur et Réalisateur Multimédia. Passionné des arts scéniques, je suis animateur responsable d'une troupe de théâtre amateur.







Mes compétences :

Création de modules de cours avec Scénarchain

Formateur TUIC Master 1 et 2, , Form. continue

Formation des enseignants à l'intégration des TUIC

Animation et gestion des classes virtuelles

Organisation, gestion et suivi d'une Form. à Dist.