Thomas BLONDEL

Ouvert aux opportunités dans la vente de services à valeur ajoutée, avec une dimension managériale et accompagnement d'équipes.



Responsable commercial 15 ans d'expérience.

- Vente conseil de solutions complexes BtoB auprès dinterlocuteurs décideurs PME et grands comptes chez Publicis Consultants, Edenred et Smartbox, Isoskèle.

- Dans des environnements en forte croissance et très changeants, j'ai développé une forte aptitude à développer mes portefeuilles ( prospection et fidélisation) en construisant des relations durables avec mes clients et mes collaborateurs.



Mes compétences :

- Vendre en mode projet dans l'univers des services.

- Forte aptitude à élaborer et structurer la prospection et la fidélisation commerciale.

- Expert en vente de solutions d'incentive

- Team leader équipe commerciale

- Maitrise des enjeux digital marketing /communication.