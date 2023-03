Thomas BOUVRY

Dessinateur/Projeteur expérimenté, ayant évolué pendant 12 ans au sein de différents secteurs de lindustrie (Mécanique Générale, Plasturgie, Découpe/Emboutissage, Médical et plus récemment les Machines de Conditionnements), jai acquis une expérience reconnue dans ces différents domaines dactivités. Réactif, rigoureux, innovant, engagé, sont autant de qualificatifs qui me décrivent me permettant de madapter rapidement à la diversité des demandes et de contribuer activement à les faire aboutir. Cest pourquoi je pense que mon profil pourrait vous intéresser.



Mes compétences :

Dessinateur/Projeteur

CAD

Fraisage Traditionnelle / CN

Tournage Traditionnelle / CN

Machines D'Électro Érosion

FAO (TopSolid)

Thermoformage plasturgie

CAO (TopSolid)

Solidworks

ISO 9001

ISO 13485

Cotation fonctionnelle

Pro Engineer Creo 1.0 à 2.0

Pro Engineer wildfire 2.0 à 3.0

Creo 3 à 7