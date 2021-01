Thomas BRUNO

A la Fnac, je suis un membre actif pour mes collègues : je mets mon savoir aux besoins de l'équipe afin de plafonner le CA à son meilleur potentiel. Autodidacte, je sais m'adapter très rapidement.

J'ai déjà eu plusieurs postes de management au cours de ma vie professionnelle, ce coté humain m'a toujours animé et fasciné. Je fais mon possible pour aider mes équipes dans les moments durs et à motiver mes collaborateurs.

J'ai été rédacteur en chef d'un magasine web avec cinq personnes dans mon équipe. Nous nous déplacions dans toute la France pour différents reportages. Par la suite, je suis rentré à la Fnac où j'ai évolué. Après huit mois, on m'a confié des responsabilités : gestion du CA, fidélisation des clients et bonne tenue des rayons. Ma polyvalence me permet de travailler en solo ou en équipe. En dix ans, j'ai fais tous les rayons : jeux vidéo, appareil photo /casque, hardware / software, télévision, librairie, disquaire / vidéo. Je suis en ce moment en caisse et à l'accueil afin d'assimiler l'organisation globale du magasin.



Aujourd'hui, je cherche un poste de cadre dans le domaine de la vente, évolution logique de mon parcours professionnel.



Mes expériences :

Responsable de rayon

Marketing

Relation presse

Vendeur conseil

Ecosystems

Teamwork