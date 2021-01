Thomas CHEVRIER

Ingénieur en Sûreté de Fonctionnement principalement dans les domaines du ferroviaire et de l'automobile, je développe actuellement mes compétences en ingénierie système, ainsi qu'en électronique et informatique industrielle.



Mes compétences :

Electronique Analogique et numérique

Électronique embarquée

Informatique embarquée

Informatique industrielle

Sureté de fonctionnement Hardware et Logiciel

Xilinx

Visual Basic for Applications

VHDL

UML/OMT

UDP

TCP/IP

Solidworks

Simulink

PSPICE

ModelSim

Microsoft Visual Studio

Microsoft DOS

Matlab

Java

ECLiPSe

DSP

Cadence Software

C++

C Programming Language

Advanced RISC Machine (ARM)

DO-178B/ DO254

EN50128/EN50129/EN50126

ISO26262