Thomas COURBET

Titulaire d'un diplôme d'ingénieur Qualité, Innovation et Fiabilité à Polytech Angers et passionné par le domaine de l'innovation et de l'entrepreneuriat, je suis à la recherche de mon premier emploi dans la gestion de projet et/ou le consulting en Innovation. Sensible aux problématiques environnementales et curieux de découvertes, je souhaiterai exercer dans un environnement en évolution me permettant dans l'idéal d'être intégré à des projets liés à l'économie circulaire ou à l'environnement de manière générale.