Thomas DEIVA (DEIVASSAGAYAME)

CONTROLEUR DE GESTION:

SNCF Voyageurs - Direction Traction









Thomas DEIVA

0652881417 RESPONSABLE COMPTABLE



DOMAINES DE COMPETENCES



- Gestion des Frais dEtablissements dans le cadre des ouvertures des magasins

- Gestion des investissements

- Tenue de la comptabilité générale, de la comptabilité des immobilisations et de la fiscalité

- Tenue de la comptabilité des tiers : Fournisseurs, clients

- Tenue de la comptabilité des sociétés : acquisitions, fusions, intragroupe, consolidation

- Réalisation des tests dimpairment des magasins (recherche de la juste valeur)

- Connaissance des normes IFRS

- Conduite de projets informatique

- Management déquipe - Anglais intermédiaire

- Retail & Property

- SAP





PARCOURS PROFESSIONNELS



Depuis 2007 Responsable comptable, au sein de Bricodépôt (8.000 salariés, plus de 2 Milliards de CA), grande distribution de bricolage, groupe Kingfisher



Missions principales :

o Gestion des immobilisations, des 113 magasins, 40.000 lignes dimmobilisations

o Mise en application de la Policy Group

o Clôture des comptes et reporting mensuel en Anglais au groupe

o Elaboration des tableaux de bord avec des indicateurs financiers

o Participation à la construction budgétaire des investissements

o Contrôle de linventaire des immobilisations des 113 magasins

o Fonction support aux comptables des magasins

o Suivi des points dAudit et de lICO (internal control of optimisation)

o Management de 2 comptables : délégation, accompagnement dans la montée en compétences



Réalisations :

o Optimisation du délai de clôtures de 5 à 3 jours

o Participation au projet de scanning des factures fournisseurs pour rapprochement automatique

o Animation des réunions pour valider le schéma comptable des opérations particulières

o Elaboration des points dAudit et de lICO sur les immobilisations





1992 à 2007 Groupe Imprimerie Nationale SA 1 067 salariés - 140M€ de CA - Imprimeur



2005 à 2007 Responsable Administratif et Comptable

Au sein de IN Choisy (120 salariés), Imprimeur, groupe Imprimerie Nationale SA



Missions principales :

o Reporting financier à la réunion mensuelle

o Construction et suivi budgétaire

o Reporting sur lactivité de lusine

o Analyse des coûts dans lobjectif de loptimisation des coûts

o Analyse de la marge des commandes

o Elaboration des tableaux de bord avec des indicateurs

o Supervision de la comptabilité

o Supervision des Ressources Humaines

o Management de 5 personnes : 2 comptables et 3 administratifs aux RH



Réalisations :

o Fiabilisation des heures de main dœuvre (responsabiliser les collaborateurs sur limportance des heures passées par machine)

o Adhésion au budget de lensemble des collaborateurs

o Optimisation des stocks

o Elaboration des tableaux de bord avec des indicateurs :

Tableau de bord de production : temps machine,

Tableau de bord commercial : nombre de commandes,

Tableau de bord financier : marge par commande, résultat mensuel,

Tableau de bord RH







1992 à 2005 : Responsable Services fournisseurs et Investissements à l'Imprimerie Nationale

Missions principales :

o Tenue de la comptabilité des fournisseurs

o Tenue de la comptabilité des immobilisations

o Gestion des notes de frais et des locations de véhicules en LLD

o Prévision de la trésorerie sur les décaissements

o Management de 7 collaborateurs : 2 comptables et 5 aide-comptables





Réalisations :

o Conduite de projets informatique :

GED : gestion électronique des documents : scanning des factures fournisseurs et rapprochement avec les commandes archivage numérique

ADONIX ABEL : gestion des immobilisations inventaire et rapprochement automatique avec des CAB (codes à barres)

NOTILUS : Gestion des notes de frais - Comptabilisation automatique des notes de frais

o Optimisation par la réduction des collaborateurs de 7 à 5





INFORMATIQUE

SAP : ERP Module FI : Comptabilité générale Module AA : Gestion des immobilisations



