Thomas DESBORDES

J'ai eu l'occasion de participer à diverses activités liées au secteur de l'aéronautique et des matériaux où j'ai acquis de l'expérience dans la fabrication et le développement de matériaux composites et de matériaux de pointe. Je possède également des connaissances avancées en conception avions et moteurs, procédés de fabrication et modélisation par éléments finis.



Je suis organisé, polyvalent, j'aime le travail d'équipe et je suis très ouvert aux différentes cultures . Je comprends et je suis capable de parler en anglais facilement. Je suis particulièrement attiré par les matériaux , la R & D et la conception préliminaire des aéronefs.



Mes compétences :

Patran

Catia v5

SolidWorks

Nastran

Microsoft Office

Ansys workbench

Résistance des matériaux

MATLAB

Simulation numérique

Calcul de structure

Essais mécaniques

Conception mécanique

Caractérisation des matériaux

Matériaux composites