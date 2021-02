Thomas GOGUET

Suite à une expérience de 5 ans en tant que développeur en SSII j'ai souhaité m'orienter vers la partie administration du système d'information.



Je travaille maintenant à l'Adapei 49. C'est une association loi 1901 qui a pour objectif l'accueil et l'accompagnement de personnes en situation de handicap mental. Elle gère 38 établissements sur le département du Maine et Loire. Je m'occupe de toute l'informatique et de la téléphonie fixe et mobile pour l'ensemble de l'association.



J'ai eu la chance de pouvoir suivre plusieurs formations sur des sujets comme Citrix, Active Directory, VMWare et Netasq qui me permettent aujourd'hui de gérer de manière autonome toutes les fonctionnalités de notre service informatique. Cela m'a également permis d'installer le système en totale autonomie. Tout cela me confère une expérience du système complète et aboutie.



Je suis responsable de 2 Techniciens qui se chargent du niveau 1 de notre assistance aux établissements. Ils me renvoient les demandes plus complexes de niveau 2.



La sécurité de notre système est gérée par des Firewall Netasq. Pour le Wifi nous mettons en place des bornes Ruckus.



Tous nos sites travaillent en RDS (nouveau TSE) pour rationaliser les investissements de la partie poste de travail sur nos établissements.



Nous avons donc une architecture serveur Dell virtualisée sous HyperV. Nous avons abandonné VMWare pour des questions budgétaires.



Mes compétences :

Netasq

TSE

SQL Server 2008

Active Directory

Delphi

Fibre Optique

Citrix

Exchange

VMware