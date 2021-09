Thomas HERB

Mes principales compétences concernent la réalisation détudes routières, autoroutières et de voiries, ainsi que daménagement urbain et interurbain.



- Réalisation de dossier EP, AVP, PRO, DCE, EXE

- Participation à des projets de taille variée en France et à létranger

- Qualifié en aménagement urbains/interurbains, voirie/route

- Gestion dune équipe de projeteur/dessinateur



Mes compétences :

AutoCAD

Informatique

AUTOPISTE

GIRABASE

SHERPA

COVADIS

GEOMENSURA

AUTO TURN

Revit (initiation)

Infraworks/Navisworks

Civil 3D