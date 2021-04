Thomas KEOSAYAVONG

Key Account Manager expérimenté



14 années d’expérience réussies au sein du Groupe Pétrolier Shell.

Expert dans le domaine des Lubrifiants de maintenance et de la gestion, négociation et suivi des Grands Comptes Clefs (tous secteurs : Industrie, Transport, Travaux Public, Automobile et Agricole)

On me reconnait pour mes qualités professionnelles et ma ténacité commerciale. J’aime convaincre et relever les challenges.

Je suis, dynamique, enthousiaste, autonome, organisé, et je dispose d'un excellent sens du relationnel.

J'aime étudier la concurrence, négocier et mettre en place des stratégies marketing et commerciale pour atteindre les objectifs

Je suis à l'écoute de toutes les opportunités professionelles qui pourraient se présenter pour relever un nouveau défi et donner un nouvel élan à ma carrière.



Alors n'hésitez pas, contactez moi.



Mes compétences :

Cadre commercial