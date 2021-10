Thomas LE FAUCHEUR

- Installation, Dépannage et Maintenance logiciels et matériels sur PC, MAC, et périphériques informatiques et multimédias.

- Récupération de données informatiques (sur disque dur/clé USB/carte mémoire - formaté/endommagé/fichiers effacés ou perdus).

- Utilisateur Expert Microsoft Excel : Macros avancées et programmation visual basic, retraitement et mise en forme de données brutes à but statistique.



Mes compétences :

Installation

PC

Informatique

Mac

Utilisateur Microsoft Excel Expert

Statistiques / Retraitement de Données

Programmation VBA