Erwan LE FAUCHEUR

Age: 32 ans

Nationalité: Française

Langues:

* Anglais: Bon niveau, lu, écrit et parlé, IELTS – 6

* Allemand: Notions



Compétences:

* Informatique: Word, Excel, Access, Power Point, Visio, MS Project, Matlab et Maple

* Logiciels de dessin et de mécanique: Solidworks, Autocad, Mecaplan, Illustrator

* Base de données: SQL Server, PostgreSQL, MySQL, Access, Oracle

* ERP: Integrale SAGE, Sylob 7

* Langages et programmation : PERL, Script, XML, HTML, JAVASCRIPT, Apache TOMCAT, C, JAVA, JSP, STRUTS 2, JQUERY, JUnit, Jenkins, Sonar Plugin, Talend, Web Services, SolR, Php, Vaadin, Php, Angular

* Logiciels: StarUML Cristal ReportsDXL (DOORS gestion d'exigence), AMOS (Gestion de la maintenance Navale), CarlSource (GMAO), SVN

* Fonctionnel: Soutien Logistique intégré (SLI, ILS), GMAO



Environnement: Windows, Unix et Linux



Autre:

* Autres Attestation de formation aux premiers secours (AFPS)

* Monitorat de voile

* GIES 1



Contact: erwan.lefaucheur@gmail.com



