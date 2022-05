Thomas LEMARCHAND

Professionnel expérimenté depuis 2001 dans le domaine du développement pharmaceutique, d'abord à Servier puis Eli Lilly & Company et enfin dans le monde des prestataires de services au CIT (maintenant Citoxlab), en indépendant (Sciempath Sarl) et maintenant à Covance en études de R&D pour l'industrie pharmaceutique.

Fort intérêt pour les nouveaux médicaments issus des biotechnologies, pour les biomarqueurs et la pathologie expérimentale et d'investigation, ainsi que la pathologie toxicologique.



Background: Vétérinaire diplômé de l'Ecole National Vétérinaire de Nantes, je me suis orienté vers des études et une résidence de 3 années en Pathologie Vétérinaire et comparée, suivie d'une expérience de 7 ans au Canada (Université de Montréal) et au Etats Unis dans la pathologie diagnostique et expérimentale: Contrats à durée déterminée de Pathologiste en diagnostic et Recherche puis reprise d'études de 1995 à 2000 pour une thèse de troisième cycle à l'Université de l'Etat de Louisiane (LSU) en immunopathologie sur les lentivirus et la lèpre.





Mes compétences :

