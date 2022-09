Je suis toujours à la recherche de nouvelles connaissances techniques, j'aime avant tout apprendre, découvrir, et mettre en application des choses nouvelles.



J'aime également beaucoup l'export et les projets multiculturels.



Scrum Master certifié depuis mars 2013:

http://www.scrumalliance.org/profiles/246244-thomas-marcon



Mes compétences :

Javascript

MySQL

C

Zend framework 1.12

Python

JQuery

Hibernate

PeopleCode

XML/XSLT

PHP

JSF/JSP/Struts/Hibernate

Jboss Richfaces

C++

Maven

Phpunit

JAVA

PeopleTools

Pro*C

CSS

Oracle

Scripts Shell

Pl/sql

Webmethods

BSCS

Perl

Scrum master

Scrum

Zend

AJAX

JSP

Spring

J2ME

JSF

TOEIC

Symfony2

Symfony3