Passionné par les nouvelles technologies de linformatique et surtout celles du Web cest tout naturellement que jai choisi dorienter ma formation et ma carrière vers le métier dingénieur en informatique.



Si mes études mont permis dapprendre, de comprendre et de monter en compétences sur des langages variés comme Java, C#, HTML ou encore JavaScript.



Curieux je suis sans arrêt à la recherche des nouveautés qui m'entourent.