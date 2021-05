Thomas PIOLET

Fort d’une expérience de 20 ans chez L’OREAL sur des fonctions de marketing, commerce et management sur des circuits tels que la grande distribution, la pharmacie, la parfumerie, je souhaite aujourd’hui mettre à disposition mon savoir faire et mon implication auprès d’une entreprise à taille humaine, aux projets ambitieux et riche de sens.

Je serais ravi d en parler avec vous.

Cordialement,



Mes compétences :

Innovation

Gestion de projet

Communication

Cosmétique

Marketing

Luxe

Category management

Commerce