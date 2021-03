Thomas ROGELJA

Ingénieur hydraulique et ouvrages diplômé de lENSE3 (École Nationale Supérieure de lÉnergie, l'Eau et l'Environnement) de Grenoble INP. Désireux d'intégrer une dimension environnementale et les enjeux du développement durable à mon expertise j'ai intégré le Mastère spécialisé en Ingénierie et Gestion de l'Environnement de lISIGE MINES ParisTech.



Après 7 années passées au sein du bureau d'études Artelia à la Réunion dans lequel j'intervenais sur des études en hydraulique (Fluvial, urbain, inondation...) et en environnement (Études impacts, ICPE...), j'intègre le TCO pour élaborer des stratégies liées à la prévention des inondations et à la préservation des milieux aquatiques.



J'ai à coeur d'intégrer une démarche de développement durable (économie, social, environnemental) dans l'ensemble de mes projets. La restauration des milieux naturels et les solutions fondées sur la nature sont les clés pour construire des projets résilients à l'échelle des territoires.