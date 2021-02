Thomas ROLIN

Dirigeant de Massilia Coaching

Hypnothérapie, Coaching et Formation



Enseignant PNL (Society of NLP), Coach PNL certifié, Maitre Praticien en PNL et en hypnose Ericksonienne, diplômé en Ingénierie du Management, titulaire d’une Licence professionnelle en Conception et Mise en Oeuvre de Projet.



Accompagnements aux changements (individuel) :

Je vous accompagne avec l'hypnose, la PNL et d'autres outils pour du coaching, scolaire et étudiant, parent(s)/enfant(s), et professionnel ainsi que de la thérapie brève et cognitive.



Formations :

Je vous propose des formations certifiantes en PNL (Society of NLP). Ou/et de déterminer vos besoins en formation et de construire une proposition sur mesure. J'interviens dans les domaines de communication interpersonnelle, gestion du stress, prise de parole en public, et en développement personnel au sens large.



Je suis aussi acteur et metteur en scène depuis plus de 20 ans (gestion d'une salle pendant 6 ans au festival d'Avignon).



Mes compétences :

Pnl

Gestion du stress

Formateur

Pédagogie

Ingénierie de formation

Organisation

Coaching scolaire

Coaching

Théâtre

Programmation neuro-linguistique