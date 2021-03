Thomas SPORTOUCH

Le mot « adaptabilité » est celui me décrivant le mieux, mais aussi ponctuel, sérieux et travailleur. Je suis quelqu'un de responsable qui sait faire la part des choses et je me réfère toujours à la logique avant de prendre des décisions. Mon caractère facile me permet généralement une intégration rapide dans les groupes où j’évolue et ainsi de développer un esprit d’équipe et de participer activement à la bonne cohésion.



Outre cela, j'aime apprendre de nouvelles choses et je suis convaincu que toute connaissance est bonne à connaitre! Mais pas forcement à mettre en application...



Ma phrase favorite :

"Programming today is a race between software engineers striving to build bigger and better idiot-proof programs, and the Universe trying to produce bigger and better idiots. So far, the Universe is winning.”

― Rick Cook



Mes compétences :

C

C++

C#

Traitement du Signal

Stéréo-vision

Mécanique des structures

Traitement d'images

Conception mécanique

Mécanique des fluides

Mécanique générale

Robotique

Automatique

Electronique

Automatisation

RDM6

SolidWorks

MATLAB

Gestion de projet

Abaqus

Ansys Fluent

Catia v5

Microsoft Office

Simulink

Maple

Eclipse

WampServer

Java

Visual Basic

CSS

Télécommunications

Microsoft SQL Server

SQL

PhpMyAdmin

PHP 5

Analyse statistique

Statistiques