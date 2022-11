Thomas WEIBEL

Psychologue du travail et diplômé en tant que Responsable QSE, je souhaite aujourd’hui mettre à profit mes compétences et mon expérience en prenant part à l'animation et l’amélioration continue de la démarche QSE des entreprises.



Ma double compétence en tant que spécialiste des facteurs humains et organisationnels me permet en particulier d'apporter un point de vue singulier et efficace sur les problématiques relevant pour partie du facteur humain.





Mes compétences :

Sécurité au travail

Gestion de la qualité

Environnement

OHSAS 18001

Norme ISO 9001

Gestion QSE

Norme ISO 14001

Psychologie du travail

Management

Droit du travail