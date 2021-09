Tiphaine ALLAIN

Diplômée en Psychologie du Travail et des Organisations avec 1 an d'expérience en qualité de conseillère en insertion professionnelle, je suis à l'écoute de nouvelles opportunités dans les domaines de l'insertion professionnelle, du conseil à l'emploi, ou de la formation professionnelle. J'ai un fort attrait pour la conception de contenu pédagogique et l'animation de formation.

Être psychologue du travail est avant tout une identité, avec des valeurs et une éthique forte, ancré dans ma personnalité.