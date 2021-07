Tiphanie TOURTOY

Le rôle du service Ressources Humaines dans une entreprise est primordial.



Il ne sagit pas seulement de veiller au bon suivi administratif et au respect de la réglementation en vigueur.



Avant tout nous accompagnons chaque salarié tout au long de son parcours professionnel:

- Accueil et fidélisation

- Formation en rapport avec son emploi et/ou dans un projet de reconversion.

- Gestion de carrière

- Qualité de vie au travail

- Réponses aux questions que chaque salarié peut se poser au cours de sa carrière (paie, absence, droit pour un événement exceptionnel, retraite...)

- ...



Nous veillons au bon dialogue social au travers des différents échanges, réunions, négociations avec les instances représentatives du personnel (IRP).



Nous sommes également un relais indispensable des manageurs pour les accompagner sur leurs projets, réfléchir avec eux aux meilleures options. Les aider à grandir pour quils fassent grandir leurs équipes.



Nous travaillons également pour mettre à la disposition de tous des outils/logiciels efficaces et facilitants.



Autrement dit le service RH est le « couteau suisse » dune entreprise. Jaime ce métier et cest la raison pour laquelle je minvestis chaque jour et cest en ce sens que je manage mon équipe.