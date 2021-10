Tiziana BIANCO

Passionnée par les enjeux de la restauration et les défis de ce secteur j'ai accompagné depuis15 ans des projets ambitieux de lancement et développement de sites à Paris et à Londres. J'ai acquis sur ces projets une expertise solide dans le service client, le management, la formation de personnel et la coordination entre différents services pour évoluer dans ma carrière. Je suis personnellement convaincue qu'une prestation de qualité passe par un investissement envers des équipes motivées et impliquées, tenant compte des individualités, dans le respect des objectifs commerciaux.









Mes compétences :

Coaching d'équipe

Sécurité au travail

Animation d'équipe

Management

Normes HACCP

Concept qualité

Fidélisation client

Gestion