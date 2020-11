Tommy PINAY

Issu d'un DUT Génie Electrique et Informatique Industrielle, j'ai poursuivi mes études en contrat en alternance avec la licence professionnelle Automatisme et Informatique Industrielle. Ma formation se terminant en Septembre, je suis en recherche active d'emploi dans mon domaine.



J'étudie toute proposition concernant du travail dans le domaine de l'électricité au sein d'un bureau d'études. Je suis sérieux, motivé et rigoureux. Je possède un véhicule.



Mes compétences :

Gestion des stocks et approvisionnement

Vente

Commercialisation des produits techniques

Électricité industrielle

Automatisme