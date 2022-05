Tony BOURY

West Robotic recrute Automaticien:



Au Sein de l'équipe de notre BEA composé de 5 personnes et sous la responsabilité du manager technique, vous serez en charge des études et de la réalisation d'automatisme dans les domaines les plus variés.



Vous devrez réaliser la programmation complète de l'automatisme (API, IHM,Robot ....)

Vous serez en charge de la mise en service ainsi que la formation des opérateurs et agents de maintenance sur site client.

Déplacement National



Profil:

Formation technique, Bac +2 minimum, vous devrez justifier d'une expérience similaire

Maitrise sur les logiciels Siemens, Rockwell et Schneider

Connaissance en robotique-Motion (Elau, Fanuc, KUKA, ABB) serait fortement appréciée

Maitrise de l'anglais technique













West Robotic se distingue par ses différentes prestations dans le domaine industriel, elle se situe au carrefour des principaux axes du sud de la Bretagne, et intervient à l'échelle nationale.



West Robotic développe son activité dans tous les secteurs de l'industrie principalement dans le secteur agro-alimentaire.



Spécialisée en robotique et en automatisme, West Robotic intervient sur une grande gamme de robots, en s'appuyant sur sa longue expérience des robots Adept.

Rigueur, méthode, rapidité d'exécution et facilité d'adaptation à de nouveaux langages sont autant de compétences reconnues chez West Robotic.



West Robotic saura vous proposer un partenariat efficace. Société flexible à taille humaine, elle répondra efficacement à tous vos projets. Que vous soyez expert ou bien débutant dans le monde de la robotique, nous vous proposerons une solution complète et adaptée à votre besoin