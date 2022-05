Tony CANADAS

Sogetrel Réseaux Marseille et Nice: depuis Aout 2009



- Projeteur sur le déploiement FTTH(SFR) , exécution de toutes les étapes de dossiers de l'APS au DOE(Transport,distribution,adduction et colonne montante).

- Réalisation des études sur les outils de suivi et base de données (Référentiel fibre): NETWORKS(Intégration plus maintenance des réseaux HZTL et VTL sur SFR,ITRACING (réalisation du DOE VTL),AUTOCAD pour la partie conception des réseaux FTTH et KHEOPS (Logiciel de conception développé par l'Entreprise Sogetrel).

- Gestion d'une base documentaire FTTH: SADIRAH(logiciel de Gestion des sites pour SFR).



Chargé d'études SOGETREL – Marseille/Pérols



- Suivi et pilotage des sous-traitants: remise des documents pour les travaux, gestion du Projet au travers d’une base excel, mise en place d'une fiche de contrôle de Niveau 2 ainsi que d'une trame de suivi matériel.

- Validation des études réalisées par les sous-traitants et/ou en interne: contrôle + validation des documents réalisés sur le projet SFR(APD et DOE)et du parcours France TELECOM (réseau infrastructure).

- Support lors d'incidents ou opérations de maintenance sur le Réseau FTTH (sur l'outil NETWORKS de SFR ainsi que sur les plans réalisés sous AUTOCAD et KEHOPS).

-Conception du réseau FTTH:

Reprise de l'ingénierie des plaques sur Marseille(MA02,MA15).

Réalisation des APD pour les travaux(plans de boites,synoptiques,plans de tirages et plans de tubages)

Mise à jour de la base de données sur NETWORKS.

Analyse des courbes de mesures (perte de db sur un réseau).



J'ai passé 3 mois sur le Réseau FTTH de Nice:

-Pilotage des sous-traitants.

-Pilotage en interne pour la réalisation des études(BE de LYON et de MARSEILLE).

-Contrôle et validation des documents avant le rendu au client SFR.

-Contrôle et validation sur le terrain d'une partie des réseaux.

-Formation sur le matériel à poser lors du déploiement des sites orange(PRI Nexans et Prysmian)

-Formation sur l'ingénierie des réseaux FTTH SFR(tableau de couplage,lecture des synoptiques et des plans de boites).

-Réalisation des documents pour les travaux(fiche d'adduction,plans de boites et plans de tirages).



Depuis AOÛT 2012 je suis chez AFD technologies.

Mission d'un mois chez Eiffage énergie à Aubagne (Bouche du Rhône) sur le projet SFR:

-Réalisation de fiche d'adduction sur l'outil Networks.

-Réalisation des commandes d'accès ainsi que des déclarations de fin d travaux (Process France Télécom).



Mission de 4 mois chez Graniou Toulouse sur le projet SFR:

-Intégration d'une plaque FTTH sur l'outil Networks.

-Réalisation + modification de fiche d'adduction.

-Réalisation des plans de boites, des plans de tubages, des plans de tirages ainsi que des Synoptiques pour les travaux.

-Formation d'une personne interne chez Graniou sur la prise en main de l'outil Networks pour le projet GC RCA.

-Formation sur le projet VTL (Verticalité immeuble).



Mission d'un jour sur la prise en main de l'outil Networks sur le traitement plainte unitaire Fibre optique SFR:

-Formation de deux personnes interne chez AFD technologies sur Networks à Lyon (BRON).



2013 - février 2014 Chez SFR:



- Validation des études ingénierie et charte graphique réalisées par les entreprises

- Mise en place de la charte graphique et du cahier des charges sur les zones moyennement denses (ZMD).

- Participation à la mise en place du nouveau bordereau de prix sur la ZMD.

- Suivi et pilotage des entreprises sur la partie étude.



Fin février 2014 à aujourd'hui:



- Contrôle & Validation des études de faisabilité Déploiement Réseau F.T.T.H. SFR et Infrastructure France Telecom.

- Mise en place des Processus Gestion & Qualité Bureau d’Etudes.





Mon projet serait à l'avenir de créer un organisme répondant aux metiers des télécoms & énergie





Mes compétences :

NETWORKS

Rigoureux

FTTH

Arcgis

Autocad MAP

Qgis

Integration réseaux

ArcGIS; Networks, Sadirah, Tigre