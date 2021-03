Tony CARRON

Récemment recruté dans le Groupe VINCI pour mettre en place la fonction de Trésorerie Groupe et apporter de l'expérience et de la modernité dans sa filiale VINCI Construction France (6 Mds de CA en 2011), je suis plutôt motivé par la mise en place d'organisations simples et efficaces permettant l'amélioration des process administratifs (cash managment, interfaces comptables, financements de projets...).Mon principal objectif est la recherche de l'efficacité dans une organisation consensuelle qui évolue perpétuellement : adaptabilité permanente.



Mes compétences :

Diversité

Esprit d'équipe

Pragmatique

Recherche