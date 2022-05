Tony CASSEVILLE

34 ans, célibataire, diplômé (BAC +3) de l’ITII d’Auxerre en Management des Processus Industriels, j’ai acquis près de 10 ans d’expériences professionnelles dans la métallurgie. Du pilotage d’une cellule d’usinage chez Blackmer Mouvex à Auxerre, en passant par la préparation technique au sein de MBDA (ex Aerospatiale-Matra) à Bourges, j’ai aussi eu la responsabilité de l’établissement des prix de revient prévisionnels d’installations pétrolières complexes chez FMC Technologies à Sens, géant américain du secteur.



Investit en parallèle en club d’activités de montagne (CAF-FFME), aussi bien comme pratiquant qu’encadrant, j'ai développé des facultés à organiser et à animer les activités tout en assurant la transmission des compétences. Les compétences indispensables à une pratique en toute sécurité de ces activités où la chute se doit d’être sans conséquences.



La mauvaise conjoncture naissante, poussé par trouver un secteur d’activité plus dynamique, je m’intéressai aux métiers sur corde. J’obtins un diplôme de Technicien Cordiste (CQP) en 2009. Après presque deux ans de chantiers, j’intégrai la société GAMESYSTEM comme formateur en sécurité du travail en hauteur. Ce fut pour moi une opportunité unique de lier toutes mes compétences au service des entreprises ; au service d’interlocuteurs dont je connais bien les problématiques auxquelles ils se confrontent chaque jour.



Après 4 ans passés à sillonner et à occuper le terrain comme formateur-salarié, je me lance à mon tour et suis entrain de mettre sur pied une société spécialisée dans le domaine de la prévention des risques de chute de hauteur.