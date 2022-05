Tony CHAÏB

Actuellement en poste chez TGE, société spécialisée dans les domaines de l'évaporation, de la cristallisation et du séchage dans les domaines alimentaire et non alimentaire.



Spécialisé dans l'évaporation, j'ai pour mission de dimensionner et réaliser des installations neuves ou des revamping d'équipements.



Mes compétences :

Génie des procédés

Suite MS Office

Programmation informatique

Programmation VBA

R

Génie alimentaire

Gestion de projet