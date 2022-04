Julie FRANCHOIS

Diplômée en Ingénierie Agroalimentaire de Polytech Lille, je suis actuellement en poste chez Tereos Syral en tant qu'ingénieur Process.



Durant mes différentes expériences et au travers des études et missions qui m’ont été confiées lors de mes précédents stages, j’ai pu faire la démonstration de mon efficacité, de mon sens de l'organisation et de mon autonomie dans la planification des essais ou du travail à effectuer, tout en étant force de proposition. J’ai aussi pu renforcer mes connaissances dans le domaine de l'agroalimentaire.

De plus, mes stages et périodes d’études à l’étranger m'ont permis de développer mon ouverture d'esprit et une grande capacité d'adaptation.



Si vous êtes intéressés par mon parcours professionnel, n'hésitez à me contacter, je reste ouverte à toute opportunité professionnelle dans l'industrie Agro-alimentaire ou Chimique (Production, Process ou Amélioration continue).



Mes compétences :

LEAN

Agroalimentaire

International

Amélioration continue

Production

5S