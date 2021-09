Gwenola CIZEAU

Avocate puis consultante dans un cabinet de chasse de têtes, j'ai été confrontée aux difficultés rencontrées par les cadres pour faire évoluer leur carrière.



J'ai décidé il y a 10 ans de me consacrer à l’accompagnement de cadres en recherche d’emploi, ou simplement désireux d'évoluer au sein de leur entreprise.



Formée aux bilans, aux méthodes d'outplacement, et certifiée coach j'accompagne mes clients dans ces périodes de réflexion :

- en amont de leur projet, pour faire un point complet sur leur situation professionnelle et s'assurer de la cohérence de la personne et de son objectif,

- dans la formalisation de ce projet ,

- dans la mise en oeuvre de ce projet.



Plus de 10 années au service de clients exigeants m'ont appris à être orientée vers la satisfaction de leurs demandes, dans une logique de service et d’atteinte de résultats concrets.



Mes compétences :

Accompagnement individuel

Bilan de compétences

Talents

Outplacement

Certifiée MBTI