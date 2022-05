Tony CHAUSSEBOURG

Après dix ans passés en tant que chef de chantier dans les travaux publics, j'ai réalisé une reconversion professionnelle me permettant d'exercer le métier d'acheteur-approvisionneur. L'optimisation des coûts est aujourd'hui primordiale et je souhaite apporter mes connaissances à tous types d'entreprises souhaitant rationnaliser ses fonctions achats et approvisionnements.



Mes compétences :

Travaux publics

Génie civil

Canalisation

Autocad

VRD

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Achats

Approvisionnement

Logistique