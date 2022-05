Tony CHAUVET

Après plusieurs années passées dans les métiers des méthodes et de la qualité en milieu industriel (donneurs d'ordres et sous-traitance). J'ai décidé de donner une nouvelle orientation à ma carrière et de mettre à profit mon expérience dans le domaine de la formation.



Mes compétences :

Amélioration Continue

Gestion de projet

Analyse de risque

Tutorat

Conception mécanique

Gestion budgétaire

Management

Gestion de la qualité

Organisation du travail

Industrialisation

Méthode SMED

Travail en équipe

Ingénierie de formation

Ergonomie

Production

Mesure de temps / Chrono analyse

Animation de formations

Lean

5S

Adaptation

Pilotage de la performance

Audit qualité

Kaizen

Accompagnement individuel

Contrôle qualité