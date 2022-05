Je m'appelle Tony Coscujuela, né en 1990 à Toulouse.

Passionné par l'informatique et toutes les nouvelles technologies, j'ai décidé après un BAC économique et sociale de me lancer dans un BTS Informatique de Gestion.



Une formation qui s'est achevé en mai 2011 avec l'obtention de mon diplôme. Ce qui m'encourage donc à continuer dans cette voie avec une licence informatique en alternance.



Mes compétences :

Administrateur réseaux

Informatique

Microsoft EXCHANGE