Tony DE OLIVEIRA

Mise au Point Energétique des moteurs à allumage commandé

Maîtrise des stratégies de Contrôle Moteur (S3000 ? Sim32 ? EMS2010).

Calibration moteur essence : Réglage de Base essence au Banc Moteur, Performances, Départ zone dépollution, Départ à froid, Ralenti, Agrément, Structure Couple.

Utilisation des outils d?analyse, de dépouillement, de calibration et de MAPAO.

Connaissances des contraintes des prestations agrément de conduite, mise au point climatique et dépollution sur véhicule.

Formation interne service Mise au Point énergétique sur prestation agrément.

Formation interne Mise au Point énergétique essence : Cliquetis.

Réglage Vie Série essence.



Réalisation et suivi d?essais sur banc moteur

Rédaction du CDC technique pour offre et programmes d?essais Banc Moteur pour le fournisseur.

Connaissance des problématiques de réalisation des essais de Mise Au Point énergétique sur banc moteur.

Dépouillement et analyse des résultats d?essais.



Fonctionnement moteur à combustion interne

Combustion essence, technologies moteur, dépollution, fiabilité, performance.



Pilotage projet

Contraintes de développement d?une application moteur essence.

Pilotage homologation Puissance moteur essence.

Mise en place de planning pour projet Euro5 essence.

(plan de management, tableau de bord, bilan et clôture).



Mes compétences :

Calibration

Mise au point

Mise au point moteur

Motoriste

Pilotage

Pilotage projet

Sport