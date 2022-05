Tony FERNANDES

Diplômé d'une école d'Ingénieur en Genie électrique, automatique et informatique industrielle en 2003, j'ai démarré ma carrière professionnelle au sein de la société EBC EUROPE, spécialisé dans le matériel de consultation, de diagnostic et de chirurgie ophtalmique en tant qu'Ingénieur support technique terrain, pour ensuite évoluer vers un poste de Directeur Technique.



En poste depuis 8 ans, j'ai décidé de lancer mon activité en tant que Consultant Intégrateur/Installateur Smart Home - Smart Building, orientée technologie sans fils et sans piles EnOcean.



EnOcean est une solutions complètes pour le Smart Home & le Smart Building intégrant la gestion de l'éclairage, des ouvrants, du chauffage, de la Ventilation et de la climatisation, des accès et le comptage (Elec, Eau, Gaz et calories).



La technologie EnOcean est un Standard Mondial IEC 14543-310.Elle est désormais le standard pour les derniers mètres car sans fil, sans pile et interopérable.



EnOcean apporte une solution simple au problématiques de la RT2012 et futur 2020.

Elle apporte également une solution pour la rénovation des habitations, des bâtiments tertiaires et industriels évitant ainsi des travaux coûteux et longs.



EnOcean prélève le courant nécessaire dans l'environnement : à partir d'un mouvement linéaire, de la lumière ou d'une différence de température. L'énergie récupérée dans l'environnement suffit à émettre un signal radio et, par exemple, à allumer la lumière.



Le signal radio est donc émis uniquement lors d'événements (pression sur un bouton, détecteur etc…) il n'y a donc pas d'ondes radio envoyées en permanence.



Elle intègre depuis début 2013 des solutions de sécurité par Rolling code et encryptions des données.



Mes compétences :

Autodidacte

Ecoute

Réactivité

Visionnaire