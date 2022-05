Actuellement en 1ère année de cycle d'ingénieur à Polytech Lille au département Génie Informatique et Statistique.



Je suis à la recherche d'un stage à partir du 13 juin pour une durée d'un mois dans le domaine de l'informatique en tant que développeur.



Voici mes coordonnées pour me joindre :

Mail : jongmanee.tony@gmail.com

Tel : 06 99 52 30 10



Mes compétences :

R

HTML

C

PHP

OCaml

SQL

Java