Benoît VERHAEGHE

Etudiant à l'Université de Lille 1 - Science et Technologies à Polytech Lille en GIS ( Génie Informatique et Statistique).

Je suis en quatrième année d'école d'ingénieur et possède en DUT en Informatique



Je développe des applications en JAVA/JEE, C, C++, C# et FORTRAN.

Je connais aussi le HTML/CSS/PHP et le SQL.

Je travaille sur les outils Intellij, Eclipse et le terminal (linux avec vim).

J'utilise l'outils de gestion de version git sur la grande majorité de mes projets.



Mes projets sont consultables sur GitHub :

https://github.com/badetitou



Mes compétences :

Java

C

SQL

JavaScript

Microsoft .NET

HTML 5

PHP

Développement Android

CSS 3

GNU/Linux