Arthur BALDECK

Je suis étudiante en quatrième année de cycle ingénieur en GIS (Génie Informatique et Statistique), à Polytech'Lille. Le cursus GIS est une formation plus professionnalisable et me permet donc de mettre mes connaissances en application. A l'aide des différents projets j'ai donc pu appliquer mes compétences en base de données, en analyse de cahier des charges, ainsi qu'en développement de programme en langage C. De plus les Scouts et Guides de France m'ont permis à apprendre à travailler en équipe mais également à diriger une équipe afin de mettre en place un projet.



Je suis donc capable de m'adapter autant à une équipe qu'aux fonctionnements d'une entreprise. De plus, je suis une personne réactive, ponctuelle, logique.



Pour toutes demandes d'informations complémentaires :

✉ arthur.baldeck04@gmail.com

✆ 0608351680



Mes compétences :

Microsoft Office

Programmation

Gestion de Projet

Conception de Bases de données

Structure de données

R

Python

Unix

Probabilité

SQL

PHP

C

Mathématique

Informatique

SAS