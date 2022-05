Tony LEDUCQ

Bonjour à tous,

Après avoir évoluer 15 ans chez Airbus en passant par le développement des postes de production, l'installation robotique et le management de projets. J'ai terminé mon parcours sur le développement d'une machine automatique CND et le passage de mes deux niveaux CND.

Suite à cette expérience, moi et ma petite famille avons voulu partir sur la région toulousaine. J'ai donc pris mes fonctions en tant que responsable contrôle avec la mise en place du CND, les audits et les qualifications de la société et pour ensuite passer sur un poste de responsable production suite à mon expérience précédente.

Actuellement je reprend mes recherches pour continuer d'évoluer dans le monde aéronautique ou spatial. De ce fait, je suis ouvert à toutes propositions de poste avec une disponibilité négociable à fin février 2016



Mes compétences :

Audit EN et AIPI

Ultrasonic testing niv 2

Management de projet

Developpement production

Management production