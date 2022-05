Tony LEFEVRE

Titulaire d’un doctorat de physique en « rayonnement et plasmas », je désire désormais m’engager au sein d’une entreprise sur des projets industriels en tant qu’ingénieur R&D dans le domaine de l’optique/spectroscopie.



Lors de mes dernières expériences professionnelles acquises dans la recherche scientifique, j’ai pu développer des compétences en optique en tant que diagnosticien. Ces projets de recherches complexes m’ont permis d’élargir mes aptitudes dans les domaines :



-de l’instrumentation avec la mise en place et l’optimisation de systèmes optiques (fibres optiques / spectroscopie / caméra C.C.D.)

-de l’analyse de données issues de campagnes expérimentales par des études comparatives et statistiques

-de la programmation scientifique nécessaire dans le cadre des études théoriques liées avec la mise au point de modèles numériques





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Matlab

Programmation informatique

Fiabilité, Maintenance, Disponibilité, Sûreté de f

Gestion de projet

Spectroscopie