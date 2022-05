Tony MARQUES

Ma formation et mon expérience professionnelle m'a permis d'acquérir d'excellentes connaissances en conseil et commercialisation de produits bancaire.



Doté d'un réel esprit d'équipe et avec un goût pour les challenges, je mets mes compétences au profit de mon entreprise.



Je suis actuellement en poste au sein de la Banco Commercial Portugues qui est une des filiales du groupe BPCE.



Mon but est de fidéliser une clientèle de plus en plus exigeante dans un monde en perpétuel changement. Aujourd'hui tout vas vite et la banque de demain seras la banque digitale. Ce qui nous permettra d'agir positivement sur l'avenir de notre metier est de continuer à personnaliser notre relation clientèle par la proximité mais aussi par les divers canaux de communication.



La banque BCP est une banque Dynamique qui ce modernise chaque jour et qui attire de plus en plus de client grâce à sa grande maîtrise en terme de projet immobilier mais aussi en son expertise de placement.



Le pont que nous avons érigé et le développement constant de la relation entre la France et le Portugal est un énorme plus pour nos clients.



Ma mission est de développer le portefeuille de mon Agence mais aussi et surtout de garantir l'image de marque de notre établissement à travers toutes les propositions commercial et les solutions de communication mis à notre disposition.



Mes compétences :

Assurance

Banque

Accueil

Assurance vie

Épargne

Prêt consommation

Prêt immobilier

Gestion relation client

Gestion de portefeuille client grand publique et b