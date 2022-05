Tony MARQUES

Mon parcours professionnel s'est construit à ce jour, dans le secteur de l'assistance.



J'ai progressivement évolué au sein de mon entreprise et occupe une fonction de manager de proximité depuis 2008.



Je m'investis avec conviction, dans la politique RSE de mon entreprise, à travers des actions en partenariat aves des associations telles que Face Saint-Denis et Forces femmes.



Je souhaite saisir une opportunité professionnelle, qui me permettrait de découvrir un nouvel environnement professionnel, un nouveau secteur d'activité et d'enrichir mes compétences managériales.



Mes compétences :

Management d'équipes

Leadership and team management

Relation clients B to B

Capacité d'adaptation forte

Capacité d'écoute et de remise en question

Télétravail

Management de projet

Management opérationnel

Conduite du changement

Gestion de la relation client

Dynamisme

Ouverture d'esprit

Encadrement

Proactif

CRM