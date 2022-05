RECKITT BENCKISER: Coordinateur maintenance industrielle. Management de 6 techniciens. Maintenance curative/préventive ; Amélioration continue sur 8 lignes de conditionnements et 2 process de fabrication ; Certification responsable maintenance en 2010 via l'organisme Afnor N°12008299 .



Mes compétences :

Technicien de maintenance

Pneumatique et électrique

Mécanique

Leadership