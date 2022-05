Tony PATISSIER

Formé à l'Ecole de Médecine Chinoise et QI Gong de Cusset, j'ai installé deux cabinets en janvier 2018 :



- Saint Remy Sur Durolle 63550 - 15 Rue de l'hôtel de Ville - Mardi, Jeudi, Vendredi

- Celles Sur Durolle 63250 - 9 Place du Palais- Lundi, Mercredi, Samedi matin



Après 5 ans de formation, je maîtrise de nombreux outils préventifs et curatifs de la médecine traditionnelle chinoise : massage Tui na, ventouses, digipuncture, diététique chinoise, etc…

Utilisée depuis plus de 4000 ans en Asie, la médecine traditionnelle chinoise a su évoluer avec son temps, et permet de traiter de nombreux troubles psychiques et physiques : douleurs musculaires, troubles digestifs, du sommeil, mais aussi le stress ou l’anxiété…



J'ai également suivi une formation de modelage sportif au centre LING DAO du Pradet afin de prendre en charge les personnes souhaitant se préparer et/ou récupérer après une compétition sportive et/ou une activité sportive.



Mon site internet : https://www.tonypatissier-energetiquechinoise.com/



Mes compétences :

Bases fondamentales de la Medecine Traditionnelle

Utilisation de la Moxibustion et des Ventouses thé

Massage Chinois Tui Na

Acupuncture

Dietetique Chinoise

Modelage sportif