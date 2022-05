Tony PELLETIER

PRINCIPALES COMPETENCES :



CONTROLE DE GESTION:

-Budget & Prévisionnel,

-Clôtures mensuelles et annuelles,

-Analyse des écarts,

-Calcul des coûts de revient,

-Suivi et contrôle des stocks / Gestion des Inventaires,



COMPTABILITE :

-Clôtures mensuelles et annuelles,

-Relation CAC et audits internes, Sarbanes & Oxley,



INFORMATIQUE:

-Bureautique : Bonne maitrise d’Excel. Word, Powerpoint

-ERP : Movex et JDE Finance.

-Progiciel de consolidation : Hyperion, SAP.



Mes compétences :

Diplomatie

Contrôle de gestion industriel

Contrôle interne

Comptabilité analytique