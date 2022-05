Tony ROMERA

Ingénieur logiciel embarqué temps réel.



Savoir-faire :

- Maîtrise du cycle de développement des logiciels embarqués

- Spécification des besoins,

- Conception des logiciels temps réel,

- Programmation en C ANSI, ADA et assembleur PowerPC,

- Mise en œuvre des chaînes de compilation, de génération de code, et de debug

- élaboration de plans de test

- Intégration et validation des logiciels embarqués





Mes compétences :

Temps réel

Embedded Software

PowerPC

Architecture logicielle

C Ansi