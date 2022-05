Tony ROMERO

NOTRE DÉMARCHE DE SPÉCIALISTE SUR LES VEHICULES UTILITAIRES ET POIDS LOURD NEUF PAR UN GROUPE FAMILIALE AU SERVICE DE SA CLIENTÈLE.



GROUPE SEGUIN TRUCKS :

DISTRIBUTEUR DE POIDS LOURD VOLVO TRUCKS ET NISSAN UTILITAIRES DEPUIS 1960

DEVELOPPEMENT COMMERCIAL NISSAN TRUCKS UTILITAIRES NEUF

AGENCE DE NIORT & POITIERS

Assurer le développement clientèle et sa fidélisation sur le secteur des départements de la Vienne et du sud Deux Sèvres.

Toute une équipe a l’écoute et au service des professionnels et de leurs métiers

- Bureau Commercial de VVI ( Volvo Véhicule Industriel a Poitiers )

- Bureau commercial de DSVI ( Deux Sèvres Véhicule Industriel a Niort )

Tel : 07.89.85.87.98



Mes compétences :

Autodidacte

Autonomie professionnelle

Respect des engagements

Expertise technique

Négociation commerciale

Sens du contact

Gestion des stocks

Support technique

Administratif

Fédérer nos equipes

Accompagnement commercial

Aide à la décision

Repositionnement

Services aux entreprises

Développement commercial

Automobile

COMMERCE B TO B

EXPERT TECHNIQUE UTILITAIRE LEGER & POIDS LOURD

COMMERCE B TO C

Phoning

Gestion clients

Management

COMMERCIAL CONFIRME

Prospection commerciale

Business